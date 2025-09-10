В НАТО отказались считать вторжение дронов нападением на Польшу

Сбитые беспилотники были российскими, говорил ранее польский премьер Дональд Туск. По его словам, военные уничтожили дроны, представлявшие прямую угрозу.
Польша уже неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства, но ни разу не показывала какие-либо подтверждения, говорил ранее посол России Сергей Андреев.
«Это первый случай, когда самолеты НАТО задействовали в отношении потенциальных угроз в воздушном пространстве союзников», — сказал источник Reuters. По его словам, БПЛА обнаружили системы ПВО Patriot с помощью своих радаров, но не открыли огонь по ним. Собеседник сообщил, что в ночной операции на территории Польши были задействованы польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские AWACS и самолеты-заправщики.
Прокуратура Польши объявила о найденных обломках БПЛА у кладбища в Замостском повяте (районе) недалеко от границы с Украиной. Также, по словам представителя полиции Анджея Фийоле обломки упали на жилой дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства.
Туск сообщил, что поддерживает постоянный контакт с генсеком НАТО Марком Рютте, об этом же написала в X пресс-секретарь альянса Элисон Харт. В ее посте не упоминается, чьи дроны нарушили воздушное пространство Польши.
Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности (BBN), по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них.
Обломки беспилотников и ракет в приграничных районах в Польше находили уже не раз. Так, в ноябре 2022 года две ракеты упали в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Во время падения погибли два человека. Позднее польские власти заявили, что ракета была украинской.