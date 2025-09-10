Ричмонд
В НАТО отказались считать вторжение дронов нападением на Польшу

НАТО не считает нарушение беспилотниками воздушного пространства Польши нападением на республику, пишет Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

Источник: РБК

Сбитые беспилотники были российскими, говорил ранее польский премьер Дональд Туск. По его словам, военные уничтожили дроны, представлявшие прямую угрозу.

Польша уже неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства, но ни разу не показывала какие-либо подтверждения, говорил ранее посол России Сергей Андреев.

«Это первый случай, когда самолеты НАТО задействовали в отношении потенциальных угроз в воздушном пространстве союзников», — сказал источник Reuters. По его словам, БПЛА обнаружили системы ПВО Patriot с помощью своих радаров, но не открыли огонь по ним. Собеседник сообщил, что в ночной операции на территории Польши были задействованы польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские AWACS и самолеты-заправщики.

Прокуратура Польши объявила о найденных обломках БПЛА у кладбища в Замостском повяте (районе) недалеко от границы с Украиной. Также, по словам представителя полиции Анджея Фийоле обломки упали на жилой дом в деревне Вырыки Люблинского воеводства.

Туск сообщил, что поддерживает постоянный контакт с генсеком НАТО Марком Рютте, об этом же написала в X пресс-секретарь альянса Элисон Харт. В ее посте не упоминается, чьи дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Власти Польши созвали экстренное совещание правительства, а президент Кароль Навроцкий провел встречу в Бюро национальной безопасности (BBN), по итогам которой заявил, что участники обсудили возможность задействовать четвертую статью устава НАТО о консультациях стран альянса в случае угрозы кому-либо из них.

Обломки беспилотников и ракет в приграничных районах в Польше находили уже не раз. Так, в ноябре 2022 года две ракеты упали в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Во время падения погибли два человека. Позднее польские власти заявили, что ракета была украинской.

