В НАТО отказались считать вторжение дронов нападением на Польшу

Обломки беспилотников и ракет в приграничных районах в Польше находили уже не раз. Так, в ноябре 2022 года две ракеты упали в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Во время падения погибли два человека. Позднее польские власти заявили, что ракета была украинской.