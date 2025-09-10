Бектенов провел переговоры с вице-премьером России

«Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Внимание уделено вопросам двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования. Участники встречи подчеркнули, что благодаря доверительному диалогу и регулярным контакта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. Двусторонние отношения развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении в среду.
Как отмечается, за январь-июнь 2025 года взаимный товарооборот составил $12 млрд. По поручению глав двух государств ведется планомерная работа по увеличению взаимной торговли до $30 млрд.
«В рамках визита Дмитрий Чернышенко посетит ряд объектов. Заместитель председателя правительства РФ ознакомится с деятельностью Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, а также казахстанских филиалов МГУ и МГИМО», — добавили в кабмине.