Бектенов провел переговоры с вице-премьером России

«Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Внимание уделено вопросам двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования. Участники встречи подчеркнули, что благодаря доверительному диалогу и регулярным контакта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. Двусторонние отношения развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении в среду.