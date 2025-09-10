Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бектенов провел переговоры с вице-премьером России

Астана. 10 сентября. КазТАГ — Премьер-министр Олжас Бектенов провел переговоры с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Источник: Пресс-служба премьер-министра РК

«Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Внимание уделено вопросам двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования. Участники встречи подчеркнули, что благодаря доверительному диалогу и регулярным контакта президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. Двусторонние отношения развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении в среду.

Как отмечается, за январь-июнь 2025 года взаимный товарооборот составил $12 млрд. По поручению глав двух государств ведется планомерная работа по увеличению взаимной торговли до $30 млрд.

«В рамках визита Дмитрий Чернышенко посетит ряд объектов. Заместитель председателя правительства РФ ознакомится с деятельностью Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, а также казахстанских филиалов МГУ и МГИМО», — добавили в кабмине.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше