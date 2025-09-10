Нижегородские депутаты предложили сократить норматив для начала пуска тепла

Сейчас он по нормативам должен начинаться не позднее пяти суток, на протяжении которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8°C. Парламентарии предлагают сократить этот срок до трех дней.
По словам председателя комитета заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимира Беспалова, депутаты регионального парламента давно прорабатывают данную инициативу. Подобный опыт сейчас применяется в Республике Беларусь.
Планируется, что комитет рассмотрит оформление этой инициативы на сентябрьском заседании.
Законодательно в РФ конкретных дат для старта отопительного сезона нет. Единое правило о начале пуска тепла через пять дней после понижения температуры до +8°C и менее прописано в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных правительством РФ. Конкретные сроки начала и завершения отопительного сезона в каждом муниципалитете утверждают органы МСУ.