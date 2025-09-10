Минобороны: часть заблудившихся беспилотников уничтожена ПВО Беларуси

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было многократно нарушено воздушное пространство Польши, против объектов было применено вооружение.
В белорусском ведомстве констатировали, что минувшей ночью был зафиксирован обмен ударами БПЛА между Российской Федерацией и Украиной.
Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики.
Как уточнил генерал-майор, с 11 вечера вторника, 9 сентября, до 4 утра среды, 10- сентября, по имеющимся каналам взаимодействия дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.
Белорусская сторона оповестила соседей о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран, что позволило Польше оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.
Муравейко отметил, что Польша также уведомила белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Беларуси неопознанных летательных аппаратов с территории Украины.
Генерал-майор подчеркнул, что обмен информацией о воздушной обстановке — важное слагаемое обеспечения безопасности в регионе в целом, он способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности.
Республика Беларусь и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии.