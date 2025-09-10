Ричмонд
Белоруссия ночью сбила часть залетевших в ее воздушное пространство БПЛА

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО Белоруссии ночью отслеживали БПЛА, залетевшие в ее воздушное пространство в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть из них сбита военными республики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», — цитирует его пресс-служба МО Белоруссии в Telegram-канале.

Взаимодействие со странами — соседями

Польша оповестила белорусскую сторону о приближении минувшей ночью неопознанных летательных аппаратов с территории Украины, заявил Муравейко.

«Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины. Обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Дежурные силы ПВО Белоруссии оповестили коллег в Польше и Литве о приближении неизвестных летательных аппаратов к территориям их стран, сообщил Муравейко.

«По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 04:00 (время в Минске совпадает с московским — прим. ТАСС) 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран», — цитирует его пресс-служба МО Белоруссии в Telegram-канале.

Белоруссия продолжит реализацию обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии, заявили в Минобороны республики.

