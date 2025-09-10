Ричмонд
В МИД РФ назвали грубым нарушением устава ООН удар Израиля по Дохе

РФ расценивает удар Израиля по Дохе как грубое нарушение международного права и устава ООН. Об этом 10 сентября сообщили на официальном сайте МИД России.

Источник: Reuters

«Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Подобные методы заслуживают самого решительного осуждения», — говорится в материале.

Кроме того, в российском ведомстве подчеркнули, что ракетный обстрел Катара, который играет важную роль в посредничестве между ХАМАС и Израилем, направлен на подрыв международных усилий по поиску мирных решений для прекращения конфликта.

Переговорная делегация ХАМАС, прибывшая в столицу Катара Доху для обсуждения предложенного США плана по прекращению огня на территории сектора Газа, подверглась нападению 9 сентября. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о попытках американского президента Дональда Трампа предупредить Катар о готовящихся ударах, которые были предприняты слишком поздно.

Генеральный секретарь организации Объединенных Наций (ООН) Антонию Гуттериш в этот же день осудил удары Израиля по Катару, назвав их вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности данного государства.

