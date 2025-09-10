В МИД РФ назвали грубым нарушением устава ООН удар Израиля по Дохе

Переговорная делегация ХАМАС, прибывшая в столицу Катара Доху для обсуждения предложенного США плана по прекращению огня на территории сектора Газа, подверглась нападению 9 сентября. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о попытках американского президента Дональда Трампа предупредить Катар о готовящихся ударах, которые были предприняты слишком поздно.