Игорь Кобзев проверил построенные по инициативе граждан объекты в Усть-Куте

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки проверил построенные по инициативе граждан объекты в Усть-Куте. В 2025 году на реализацию проектов, инициаторами которых стали граждане, Усть-Кутскому району из областного бюджета будет направлено 26,3 млн рублей, из них 16,2 млн рублей — получит Усть-Кут, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Одним из проконтролированных Игорем Кобзевым объектов стала многофункциональная детская спортплощадка вблизи школы № 7. Площадку оборудовали благодаря участию территории в конкурсе инициативных проектов «Есть решение». На новой спортплощадке установлено ограждение, уложено напольное покрытие, установлены футбольные ворота и корзины для игры в баскетбол. В 2026 году на площадке планируют поставить уличные тренажеры, благоустроить территорию.
На улице Радищева расположена еще одна детская спортплощадка, которую посетил губернатор. На ней установили бетонное основание, бордюрные камни, уложено резиновое покрытие, смонтированы металлические стойки, ограждения и детское игровое оборудование.
«Всего в 2025 году в Усть-Куте и Усть-Кутском районе по инициативе граждан будет реализовано 15 проектов, которые прошли конкурсный отбор. Восемь проектов — это благоустройство общественных территорий, еще семь — это детские и спортивные площадки. Мы видим, что обновленные площадки становятся объектом притяжения детей и молодежи, важно также, что именно сами жители предлагают такие объекты, проявляют инициативу, тем самым улучшая свои города и поселки. А Правительство региона намерено и дальше расширять поддержку инициатив жителей», — сообщил Игорь Кобзев.
По данным областного минэкономразвития и промышленности, для реализации регионального конкурса «Инициативные проекты» Усть-Кутскому МО выделено из областного бюджета более 45 млн рублей на реализацию 28 проектов, предложенных жителями. В их числе 10 спортивных площадок, 15 проектов по благоустройству территорий и три — по материально-техническому обеспечению муниципальных учреждений социальной сферы.
