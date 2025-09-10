Игорь Кобзев проверил построенные по инициативе граждан объекты в Усть-Куте

«Всего в 2025 году в Усть-Куте и Усть-Кутском районе по инициативе граждан будет реализовано 15 проектов, которые прошли конкурсный отбор. Восемь проектов — это благоустройство общественных территорий, еще семь — это детские и спортивные площадки. Мы видим, что обновленные площадки становятся объектом притяжения детей и молодежи, важно также, что именно сами жители предлагают такие объекты, проявляют инициативу, тем самым улучшая свои города и поселки. А Правительство региона намерено и дальше расширять поддержку инициатив жителей», — сообщил Игорь Кобзев.