Рыженков: Беларуси и Венгрии удается сохранять торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком уровне

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Венгрии удается сохранять торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Несмотря на санкционные проблемы, границы между нами, которые становятся все сложнее (потому что некоторые не могут отделить свои личные политические амбиции от интересов региона или целых групп стран), несмотря на все трудности, нам удается сохранять торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком, приличном уровне», — сказал Максим Рыженков.

По словам Максима Рыженкова, Беларусь и Венгрия имеют возможность решать возникающие вопросы в дружественном ключе. «Оценивая нашу работу, хочу сказать, что программа на 2024−2025 годы была практически полностью выполнена. На очереди подписание новой», — добавил он. Говоря о перспективных направлениях сотрудничества, глава белорусского МИД назвал такие сферы, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, туризм.

Заседание комиссии проходит в Минске под председательством министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Ожидается, что мероприятие станет важным этапом в укреплении двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

