Рыженков: Беларуси и Венгрии удается сохранять торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком уровне

«Несмотря на санкционные проблемы, границы между нами, которые становятся все сложнее (потому что некоторые не могут отделить свои личные политические амбиции от интересов региона или целых групп стран), несмотря на все трудности, нам удается сохранять торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком, приличном уровне», — сказал Максим Рыженков.