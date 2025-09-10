Губернатор Вячеслав Федорищев инициировал обращение в «Лигу безопасного интернета»

«Это большое шоу на 86 тысяч человек. По сути это была порнография. Она была в одежде, но это порнография по духу. И как-то так допустили, что в центре нашей Родины 86 тысяч человек и еще какое-то количество в онлайне, а в зале детки с родителями и без родителей, в прямом эфире смотрели порнографию. Вы знаете, об этом не принято говорить, но есть много разных грехов. Это тоже грех и мы все это знаем, но это такая тонкая материя, что стыдно о ней говорить. Вот вы девушка, мне перед вами стыдно, но, я вчера, когда понял, что это была порнография и что этот артист поддерживает это направление, я провел эксперимент. Я в “Max” когда докрутил ситуацию и вышел из “Телеграм”, я зашел в интернет и вбил слово “порно”, — рассказал глава региона.