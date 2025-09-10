Ричмонд
Рыженков отметил схожесть взглядов Беларуси и Венгрии на вопросы безопасности и региональной повестки

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия имеют схожие взгляды на вопросы безопасности и региональной повестки. Об этом министр иностранных дел Максим Рыженков заявил на заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам Максима Рыженкова, во время переговоров стороны убедились, что имеют схожие взгляды на вопросы региональной повестки, безопасности, мирного урегулирования ситуации в Украине и другие.

«Мы также очень ценим, что, несмотря на все давление, наши венгерские друзья сохраняют позитивный взгляд, непредвзятую позицию по тем процессам, которые происходят у нас в Беларуси», — заявил Максим Рыженков.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Минск, со своей стороны, сохраняет приверженность принципам равноправного и взаимоуважительного диалога, поддерживает любые дружеские и партнерские предложения и идеи со стороны Венгрии.

Заседание комиссии проходит в Минске под председательством министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Ожидается, что мероприятие станет важным этапом в укреплении двусторонних отношений и реализации совместных проектов в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

