Ильсур Метшин: «Спортивный комплекс станет отличным подарком для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни и заниматься спортом»

В жилом комплексе «Салават Купере» строят спортивный комплекс. На объекте уже завершены фундаментные работы и монтаж каркаса здания. В будущем спортивный комплекс сможет принимать 800−1000 человек в сутки. Здесь будут оборудованы падел- и сквош-корты, три площадки для командных видов спорта, фитнес-зал, йога-центр. Ход строительных работ проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин.
Мэр Казани отметил, что жилой комплекс «Салават Купере» уже обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. В нем функционируют три современные школы, расположенные в четырех зданиях, оснащенные всем необходимым для учебного процесса, девять детских садов, большой многофункциональный парк, подростковый клуб и современная больница.
«Строительство спортивного центра в “Салават Купере” — это логичное продолжение наших предыдущих инвестиций в социальную инфраструктуру района, — подчеркнул Ильсур Метшин. — Микрорайон продолжает развиваться, и новый спортивный центр, рассчитанный на обслуживание до 360 тысяч посетителей в год, — именно то, что жители “Салават Купере” ждали и в чем они нуждаются. Мы надеемся, что великолепный комплекс станет отличным подарком для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни и заниматься спортом».
Двухэтажный спортивный комплекс общей площадью почти 4,5 тыс. кв. метров возводится неподалеку от дома № 22/15 по ул. Зилантовская. Он строится на условиях государственно-частного партнерства, соинвестором выступает компания ООО «ФИЗРА». Ранее проект был одобрен Министерством спорта РФ для получения субсидии в рамках национального проекта «Демография» (с 2025 года — «Семья» — прим.ред.) После чего между Исполнительным комитетом Казани и ООО «ФИЗРА» было подписано концессионное соглашение по строительству комплекса.
На первом этаже будущего спорткомплекса разместятся три спортивных поля для командных видов спорта (футбола, волейбола, баскетбола), а также корт для падел-тенниса. Спортивные зоны будут объединены в единое пространство, разделенное натянутой сеткой и цветовыми решениями для каждого вида спорта.
На втором этаже оборудуют сквош-корт, два зала для йоги и танцевальных занятий, а также фитнес-зал, рассчитанный на 70 человек.
Помимо спортивных зон, в спорткомплексе предусмотрено кафе площадью 100 кв. м, зона ресепшн. 8 раздевалок, 3 медкабинета и 2 тренерских помещения. Прилегающая территория будет оборудована парковкой на 108 машиномест. Годовая пропускная способность комплекса составит 360 тысяч посетителей, почасовая — 64 человека.
Для юных жителей микрорайона от 3,5 лет здесь будут организованы спортивные кружки по командным видам спорта.
Открытия нового комплекса жители «Салават Купере» ждут с нетерпением, так как ближайшие спортивные объекты расположены на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино и «Олимпиец» на Горьковском шоссе, до которых необходимо добираться общественным транспортом.
«Мы очень рады, что в нашем микрорайоне появится такой большой спортивный центр, — поделилась впечатлениями жительница “Салават Купере” Алина Самигуллина. — Уверена, что здесь будет много спортивных секций для детей. Приятно видеть, как развивается наш микрорайон, появляется вся необходимая инфраструктура, и нам больше не нужно ездить в город».
Строительство объекта началось в 2024 году. К настоящему моменту уже выполнены фундаментные работы, монтаж каркаса здания и укладка наружных инженерных коммуникаций. Сейчас на площадке ежедневно трудятся порядка 40 строителей и 6 единиц техники. Они выполняют фасадные работы, монтаж крыши и благоустройство территории. В ближайшее время планируется приступить к прокладке внутренних инженерных коммуникаций.
Концепция спортивного комплекса, разработанная дизайнером Робертом Шафигуллиным, предполагает необычную форму, напоминающую каплю воды. Для достижения этого эффекта предусмотрено остекление фасада, которое будет гармонично вписываться в окружающую инфраструктуру района.
«Наша идея заключалась в создании уникального спортивного комплекса, который будет выделяться на фоне других объектов. Мы разработали концепцию в форме капли, которая призвана привлечь внимание и заинтересовать местных жителей. Мы уверены, что этот объект станет популярным и будет полностью заполнен, избавив жителей “Салават Купере” от необходимости ездить в город для занятий спортом», — рассказал Роберт Шафигуллин.