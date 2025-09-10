Ильсур Метшин: «Спортивный комплекс станет отличным подарком для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни и заниматься спортом»

«Строительство спортивного центра в “Салават Купере” — это логичное продолжение наших предыдущих инвестиций в социальную инфраструктуру района, — подчеркнул Ильсур Метшин. — Микрорайон продолжает развиваться, и новый спортивный центр, рассчитанный на обслуживание до 360 тысяч посетителей в год, — именно то, что жители “Салават Купере” ждали и в чем они нуждаются. Мы надеемся, что великолепный комплекс станет отличным подарком для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни и заниматься спортом».