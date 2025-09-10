Глава МИД Венгрии Сийярто заявил про открытые дипломатические каналы в Минске

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил про открытые дипломатические каналы в Минске во время заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом пишет БелТА.
Сийярто назвал значительным достижением сам факт визита венгерской делегации (а в ее составе представители 17 компаний) в белорусскую столицу. Речь идет о непростых условиях международных отношений в регионе.
В качестве важных факторов для Венгрии министр назвал «здравый смысл, взаимное доверие, способность думать холодной головой».
«Когда такие молнии проходят над нашей головой, только диалог может быть надеждой. Надеюсь, Венгрия всегда будет придерживаться такой точки зрения, что диалог, открытые дипломатические каналы — это то, что поможет нам избежать более крупных бед», — подчеркнул глава венгерского МИД.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении заблудившихся беспилотников над Беларусью и обмене информацией с Польшей и Литвой.
Напомним, 10 сентября соседняя с Беларусью Польша частично закрывала воздушное пространство. А ранее стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.