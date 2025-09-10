Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон обратился к России из-за инцидента с беспилотниками в Польше

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «неприемлемым» присутствие российских беспилотников в воздушном пространстве Польши. Он призвал Россию положить конец «безрассудному поведению».

Источник: Reuters

«Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину просто неприемлемо, — написал Макрон в соцсети X. — Я призываю Россию положить конец этому безрассудному поведению».

В ночь на среду оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками, и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным Polsat News, один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил об «огромном» количестве БПЛА. По его словам, дроны принадлежат России. Он доложил о сбитых дронах генсеку НАТО Марку Рютте.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше