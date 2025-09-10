В Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВО

По его словам, раньше меры соцподдержки для участников СВО и членов их семей оказывались разными органами исполнительной власти, и каждый из них использовал свои ведомственные системы. Заявителю нужно было предоставить отдельный пакет документов в каждое ведомство и на каждую меру поддержки отдельно. Это затягивало процесс и доставляло определенные неудобства, отметил губернатор.
«Теперь все, что нужно сделать, — обратиться в одно из отделений МФЦ и заполнить единое заявление, которое можно подать сразу на несколько мер соцподдержки, а статус участника СВО будет подтверждаться автоматически», — рассказал он.
Департамент цифрового развития Севастополя разработал единый модуль на базе действующей автоматизированной информационной системы «Социальная поддержка населения». Модуль объединил данные всех ведомств и автоматизировал межведомственное взаимодействие через региональную систему.
По словам Развожаева, система комплексного запроса в МФЦ позволит увидеть, какие меры поддержки заявитель может получить и сразу подобрать ему необходимый пакет документов. Это делает процесс получения услуги более быстрым и комфортным.
Полноценный запуск «комплексного запроса» запланирован на 1 октября этого года. Сейчас система работает в тестовом режиме. Но главный инструмент, который полностью автоматизирует получение льготы — проактивный режим, заявил Михаил Развожаев.
«Здесь все просто: как только в систему поступит информация из Минобороны России о новом участнике СВО, проживающем в Севастополе, он получит уведомление в личный кабинет на Госуслугах с перечнем доступных ему льгот. Останется только определиться с самыми важными и нужными, и поставить напротив них галочки», — уточнил губернатор.
И добавил, что заявки автоматически будут уходить на исполнение, а личного присутствия нигде не потребуется. К концу 2025 года в этом режиме будут доступны пять ключевых мер соцподдержки. Далее можно будет воспользоваться всеми имеющимися федеральными и региональными льготами.
