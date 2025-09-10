В Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВО

По его словам, раньше меры соцподдержки для участников СВО и членов их семей оказывались разными органами исполнительной власти, и каждый из них использовал свои ведомственные системы. Заявителю нужно было предоставить отдельный пакет документов в каждое ведомство и на каждую меру поддержки отдельно. Это затягивало процесс и доставляло определенные неудобства, отметил губернатор.