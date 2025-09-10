Ричмонд
Попытка Трампа уволить члена совета управляющих ФРС заблокирована судом

Федеральный суд США в округе Колумбия наложил временный запрет на решение Дональда Трампа снять с поста члена Совета директоров Федерального резерва Лизу Кук.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сохранив свою должность, Кук продолжит работу в американском ЦБ, однако The Wall Street Journal пишет, что скоро ожидается апелляция администрации Трампа. Будет ли Лиза Кук участвовать в совещании FOMC с 16 по 17 сентября — пока под вопросом. «Интерфакс» отмечает, что именно в эти дни ФРС США будет решать вопрос ключевой процентной ставки.

В конце августа Дональд Трамп уволил Лизу Кук, сославшись на обвинения, выдвинутые руководителем Федерального агентства жилищного финансирования Биллом Пулте. Тот утверждал, что Кук была причастна к ипотечному мошенничеству. Данный инцидент привлек внимание Министерства юстиции, которое инициировало официальное расследование.

Кук, против которой так и не были выдвинуты официальные обвинения, обвинила Трампа в нарушении закона о Федеральном резерве. В своем иске она заявила, что президент незаконно уволил ее — «сфабриковал» повод без веских доказательств.

Во вторник федеральный судья Цзя Кобб удовлетворила ходатайство Кук о временном запрете на увольнение до окончания судебного разбирательства. Суд постановил, что обвинения в нарушениях при оформлении ипотеки — недостаточное основание для отставки по закону, а сама процедура отстранения от должности могла нарушить ее конституционное право на надлежащие правовые действия.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что для Трампа увольнение Кук — вопрос принципиальный. Если он добьется успеха, то сможет сформировать республиканское большинство в совете директоров ФРС. Эксперт уверен, что судебное разбирательство дойдет до Верховного суда, который поставит точку в вопросе «независимости» Федрезерва от президентской власти.

Кандидатура Лизы Кук на должность члена Совета директоров Федерального резерва была предложена в 2022 году Джо Байденом, который тогда занимал пост президента США. Ее полномочия в руководстве ФРС будут действовать вплоть до 2038 года.

