Попытка Трампа уволить члена совета управляющих ФРС заблокирована судом

Сохранив свою должность, Кук продолжит работу в американском ЦБ, однако The Wall Street Journal пишет, что скоро ожидается апелляция администрации Трампа. Будет ли Лиза Кук участвовать в совещании FOMC с 16 по 17 сентября — пока под вопросом. «Интерфакс» отмечает, что именно в эти дни ФРС США будет решать вопрос ключевой процентной ставки.