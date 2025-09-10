В Госдуме раскрыли, когда «разморозят» переговоры по Украине

Парламентарий отметил, что в настоящее время можно говорить о «заморозке» переговоров, так как украинский президент Владимир Зеленский и часть европейских лидеров намеренно противодействуют соглашениям, достигнутым на встрече российского и американского президентов 15 августа. Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что политики из стран Европы пытаются изменить позицию Дональда Трампа по вопросам разрешения украинского кризиса.