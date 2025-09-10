Ричмонд
В Госдуме раскрыли, когда «разморозят» переговоры по Украине

Возобновление активности в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине возможно после того, как в Киеве примут предложения, принятые на встрече в Анкоридже. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий отметил, что в настоящее время можно говорить о «заморозке» переговоров, так как украинский президент Владимир Зеленский и часть европейских лидеров намеренно противодействуют соглашениям, достигнутым на встрече российского и американского президентов 15 августа. Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что политики из стран Европы пытаются изменить позицию Дональда Трампа по вопросам разрешения украинского кризиса.

«Мы будем ждать, когда Зеленский наконец будет готов адекватно отвечать на требования, выработанные в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже», — добавил Чепа.

По мнению политика, президент США не способен в полной мере оказывать давление на главу Украины, так как должен учитывать интересы союзников по НАТО, которые заинтересованы в других вариантах урегулирования противостояния между Москвой и Киевом.

«Переговорный процесс приморозился», — резюмировал парламентарий.

Ранее Дональд Трамп обвинил Кремль в «оттягивании» урегулирования украинского кризиса. Американский лидер заявил об этом во время встречи с журналистами в Белом Доме 9 сентября.

США пытаются повлиять на Россию с помощью санкций. Министр финансов США Скотт Бессант предупредил о «жестких мерах», которые будут приняты Штатами совместно с ЕС и Великобританией, чтобы «принудить» Москву сесть за стол переговоров.

