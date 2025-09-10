Ричмонд
В Минске глава МИД Венгрии Сийярто высказался про высокий риск военной эскалации

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил про возврат к здравому смыслу в отношениях с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто высказался про высокий риск военной эскалации и заявил про возврат к здравому смыслу в отношениях с Беларусью. Об этом, сообщает БелТА, он заявил во время заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая проходит 10 сентября в Минске.

Сийярто озвучил обеспокоенность относительно безопасности в регионе:

«Мы видим, что риск военной эскалации значительно увеличился в последнее время».

В связи с этим венгерский министр подчеркнул необходимости возврата «к здравому и рациональному подходу в выстраивании двусторонних отношений».

«Сам факт, что представители 17 венгерских компаний прилетели со мной в Минск подтверждает, что рациональный подход все-таки существует. Есть и необходимость, и заинтересованность в развитии сотрудничества на основе здравого смысла», — привел пример Петер Сийярто.

Также глава МИД Венгрии Сийярто заявил про открытые дипломатические каналы в Минске.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении заблудившихся беспилотников над Беларусью и обмене информацией с Польшей и Литвой.

Напомним, 10 сентября соседняя с Беларусью Польша частично закрывала воздушное пространство. А ранее стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025 года и сроках этого решения.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше