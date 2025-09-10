В Минске глава МИД Венгрии Сийярто высказался про высокий риск военной эскалации

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто высказался про высокий риск военной эскалации и заявил про возврат к здравому смыслу в отношениях с Беларусью. Об этом, сообщает БелТА, он заявил во время заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая проходит 10 сентября в Минске.