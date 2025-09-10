Владимир Путин посетил университет «Сириус» и встретился с молодыми учеными

Президент России Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириус», где осмотрел проектную, аналитическую и химическую лаборатории. Глава страны также побеседовал с молодыми учеными. В «Сириусе» работают специалисты из России, Германии, США и Эстонии.