Владимир Путин посетил университет «Сириус» и встретился с молодыми учеными

Президент России Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириус», где осмотрел проектную, аналитическую и химическую лаборатории. Глава страны также побеседовал с молодыми учеными. В «Сириусе» работают специалисты из России, Германии, США и Эстонии.
Как рассказали в пресс-службе «Сириуса», открытый осенью 2022 года комплекс оснащен передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования в области генетических технологий для фармацевтики, медицины и сельского хозяйства.
«На площади более 9 тысячи квадратных метров оборудовано 12 ресурсных центров, 123 лабораторных помещений, установлено почти две тысячи единиц лабораторного оборудования, в том числе более 200 уникальных установок», — уточнили в «Сириусе».
Сейчас идет строительство второй очереди комплекса, которая станет частью современного научно-технологического кампуса.
