Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин посетил университет «Сириус» и встретился с молодыми учеными

Президент России оценил инновации в научно-технологическом университете «Сириус».

Источник: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириус», где осмотрел проектную, аналитическую и химическую лаборатории. Глава страны также побеседовал с молодыми учеными. В «Сириусе» работают специалисты из России, Германии, США и Эстонии.

Как рассказали в пресс-службе «Сириуса», открытый осенью 2022 года комплекс оснащен передовым оборудованием, позволяющим проводить исследования в области генетических технологий для фармацевтики, медицины и сельского хозяйства.

«На площади более 9 тысячи квадратных метров оборудовано 12 ресурсных центров, 123 лабораторных помещений, установлено почти две тысячи единиц лабораторного оборудования, в том числе более 200 уникальных установок», — уточнили в «Сириусе».

Сейчас идет строительство второй очереди комплекса, которая станет частью современного научно-технологического кампуса.

Ранее сообщалось, что ночная атака беспилотников на Сочи не повлияла на график Путина.