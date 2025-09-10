Туск объяснил, зачем Польша решила активировать 4 статью НАТО из-за БПЛА

Позднее ведомство отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию Польши. Их обломки были обнаружены в двух населенных пунктах Люблинского воеводства. Туск заявил, что речь идет о российских беспилотниках. В тоже время в НАТО отказались считать прилет нападением на Польшу, писал Reuters со ссылкой на источник.