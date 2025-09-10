Туск объяснил, зачем Польша решила активировать 4 статью НАТО из-за БПЛА

Польше нужна поддержка альянса после нарушения воздушного пространства страны беспилотниками, заявил польский премьер-министр Дональд Туск. Так он объяснил запрос Польши к НАТО согласно статье 4 устава НАТО. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий допускал такой сценарий.
Туск подчеркнул, что «нет сомнений, что эта провокация несравненно опаснее с точки зрения Польши, чем любые предыдущие». «Мы ожидаем значительно большей поддержки в ходе консультаций», — сказал премьер, выступая в парламенте (цитата по Polsatnews).
Консультации Польши со странами союзниками по НАТО после нарушения воздушного пространства российскими беспилотниками приняли форму официального запроса добавил Туск.
Ст. 4 устава НАТО предусматривает, что страны-члены могут консультироваться между собой, когда считают, что их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.
Ночью оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что на фоне ударов по Украине польские и союзные самолеты были подняты в небо, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние наивысшей готовности.
Позднее ведомство отчиталось об уничтожении нескольких дронов, залетевших на территорию Польши. Их обломки были обнаружены в двух населенных пунктах Люблинского воеводства. Туск заявил, что речь идет о российских беспилотниках. В тоже время в НАТО отказались считать прилет нападением на Польшу, писал Reuters со ссылкой на источник.
«Около 23:30 было зафиксировано первое нарушение воздушного пространства над нашей страной. Последнее, которое мы зафиксировали, произошло около 6:30 утра. Это дает представление о масштабе операции, она продолжалась всю ночь», — заявил Туск.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что польская сторона не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной беспилотников. Он подчеркнул, что «Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей».