Туск утверждает, что большая часть дронов прилетела со стороны Белоруссии

Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привёл. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. При этом, как сообщал начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
«Зафиксировано 19 нарушений польского воздушного пространства», — сказал он.
По словам премьера, большая часть этих беспилотников прилетела с территории Белоруссии.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.