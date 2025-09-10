Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привёл. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. При этом, как сообщал начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, Белоруссия ночью сообщала Польше и Литве о приближении дронов к их границам, а Варшава оповещала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.