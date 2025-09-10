Полковник Ходаренок: России стоит брать пример с Израиля в нанесении ударов

Теперь о том, что США «могли дистанционно отключить систему противовоздушной обороны Катара». Дело в том, что Вашингтон находится в самых дружественных отношениях с монархиями Персидского залива. Это одни из основных покупателей американского оружия, причем речь идет о многомиллиардных контрактах и на весьма продолжительные сроки. И в этих условиях США предпринимать шаги, которые направлены на дискредитацию своего собственного оружия и за которыми следуют огромные репутационные потери, — ну, как-то Пентагону подобные действия совершенно не с руки.