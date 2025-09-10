Полковник Ходаренок: России стоит брать пример с Израиля в нанесении ударов

9 сентября 2025 года ВВС Израиля нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, столице Катара. Эта операция получила название «Огненный саммит». Почему не сработала ПВО Катара, могли ли США удаленно отключить ЗРК Patriot и какой урок стоить вынести России из этой ситуации — рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Бомбардировка была осуществлена во время встречи, на которой обсуждалось последнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
Сообщается, что было задействовано 15 истребителей, сбросивших на одну цель 10 различных авиационных боеприпасов за несколько секунд. Есть данные, что в ходе выполнения боевой задачи самолеты Израиля дозаправлялись в воздухе.
По предварительным данным, в результате удара погиб один из политических лидеров движения ХАМАС Халиль аль-Хайя. Однако позже «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в ХАМАС сообщила, что в результате взрывов в Дохе никто из лидеров движения не погиб, однако жертвами стали пять его рядовых членов, включая сына Халиля аль-Хайи и его помощника.
А что ПВО Катара?
Естественно, в этом случае возникают вопросы к силам и средствам ПВО Катара — почему они допустили нарушение границ своего государства в воздушном пространстве и не открыли огонь как по самолетам ВВС Израиля, так и по авиационным средствам поражения.
Как известно, на вооружении зенитных ракетных войск Катара есть ЗРК Patriot PAC-3 MSE, а зенитные ракетные комплексы NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), предназначенные для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, были заказаны Дохой еще в 2019 году.
Ряд представителей отечественного экспертного сообщества поспешил заявить, что США «могли дистанционно отключить систему противовоздушной обороны Patriot в Катаре перед авиаударом Израиля по столице страны Дохе». И добавили к этому рассуждения о существовании некоей «кнопки отключения» в ЗРК Patriot PAC-3 MSE.
Выглядит эта версия весьма и весьма маловероятно. Основания предположить, что в образцах западного вооружения есть закладки, которые могут существенно занизить боевые возможности той или иной системы, безусловно, есть.
Однако для того, чтобы заявлять нечто подобное в отношении авиаудара 9 сентября, нужны факты. А их просто нет. Так что рассуждения о том, что кто-то что-то в Катаре «отключил», — не более чем фантазии представителей экспертного сообщества. Точных данных по обстановке на данный момент нет.
Но есть вопросы. К примеру, в каком состоянии находилась система радиолокационной разведки ПВО Катара? Обнаружила ли она израильские самолеты? Сопровождала? Выдала ли беспоисковое целеуказание огневым средствам? Нет данных.
Далее. Были ли приведены в готовность номер один к открытию огня зенитные ракетные дивизионы и батареи Катара? Находились ли на рабочих местах полные боевые расчеты? Прошли ли цикл подготовки зенитные управляемые ракеты? Наконец, были ли хотя бы включены ЗРК и проверены на функционирование? Опять-таки нет данных.
Не исключается и ситуация, при которой радиолокационная разведка не велась, ЗРК были выключены, расчеты находились в пунктах постоянной дислокации и занимались вопросами повседневной жизнедеятельности.
Теперь о том, что США «могли дистанционно отключить систему противовоздушной обороны Катара». Дело в том, что Вашингтон находится в самых дружественных отношениях с монархиями Персидского залива. Это одни из основных покупателей американского оружия, причем речь идет о многомиллиардных контрактах и на весьма продолжительные сроки. И в этих условиях США предпринимать шаги, которые направлены на дискредитацию своего собственного оружия и за которыми следуют огромные репутационные потери, — ну, как-то Пентагону подобные действия совершенно не с руки.
Так что ~версию об «отключении» следует признать откровенно несостоятельной~.
Что сказал бы Сталин?
Теперь о главном. Зададимся вопросом — насколько оправданы различные ограничения, которые накладывает на себя та или иная сторона вооруженного конфликта? К примеру, не наносить удары по важным объектам инфраструктуры (мостам, гидротехническим сооружениям), пунктам высших звеньев государственного и военного управления, персоналиям в военно-политическом руководстве.
Израиль, к примеру, в ведении вооруженной борьбы не связывает себя никакими ограничениями. И начинает очередную кампанию, будь то Хезболла, Иран или Йемен, с уничтожения первых лиц государства или формирований/движений. Нет для Израиля и мирного населения на территории того же сектора Газа. Порой складывается впечатление, что Вооруженные силы Израиля в ведении боевых действий руководствуются не Основами подготовки и ведения операций, а книгой Иисуса Навина.
В приказе Народного комиссара обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 года «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» есть такие строки: «Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?».
~В данном случае, немного перефразируя, скажем так: «не следует ли нам в ведении боевых действий поучиться у государства Израиль некоторым формам и способам применения вооруженных сил?»~
Товарищ Сталин в приказе № 227 на подобный вопрос ответил так: «Я думаю, что следует».
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),