Сийярто: Венгрия хочет, чтобы мир и спокойствие вернулись в Европу

«В отличие от того же председателя Европейской комиссии, мы не хотим, чтобы Европа ввязывалась в войну, — подчеркнул он. — Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги в интересах эскалации. Мы, венгры, не хотим, чтобы кто-либо вмешивал нас в войну».