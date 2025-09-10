Ричмонд
Сийярто: Венгрия хочет, чтобы мир и спокойствие вернулись в Европу

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия хочет, чтобы мир и спокойствие вернулись в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По его словам, венгерская сторона не желает ввязываться в войну и поддерживает стремление к миру в регионе.

Вместе с тем, констатировал Петер Сийярто, многие европейские политики придерживаются другой точки зрения и выступают за продолжение конфликта. Глава МИД Венгрии заявил, что сегодня в Европе как никогда важен диалог и здравый смысл.

«В отличие от того же председателя Европейской комиссии, мы не хотим, чтобы Европа ввязывалась в войну, — подчеркнул он. — Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги в интересах эскалации. Мы, венгры, не хотим, чтобы кто-либо вмешивал нас в войну».

