Сийярто: Венгрия хочет, чтобы мир и спокойствие вернулись в Европу

По его словам, венгерская сторона не желает ввязываться в войну и поддерживает стремление к миру в регионе.
Вместе с тем, констатировал Петер Сийярто, многие европейские политики придерживаются другой точки зрения и выступают за продолжение конфликта. Глава МИД Венгрии заявил, что сегодня в Европе как никогда важен диалог и здравый смысл.
«В отличие от того же председателя Европейской комиссии, мы не хотим, чтобы Европа ввязывалась в войну, — подчеркнул он. — Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги в интересах эскалации. Мы, венгры, не хотим, чтобы кто-либо вмешивал нас в войну».