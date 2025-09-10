В России ответили на обращение Киева после инцидента в Польше

Это напоминает антироссийскую шизофрению. Что бы ни произошло неприятного, во всем виновата Россия. Поэтому рекомендация — спокойно проверить факты, выйти с этими фактами. Тогда уже может быть серьезный разговор. А так можно обвинять кого угодно в чем угодно.