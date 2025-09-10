Он указал, что польской стороне перед публичными выступлениями, пугающими общественность, необходимо тщательно проверять все факты, чего она, по его мнению, избегает делать.
Сенатор также отметил, что обращение Киева к Западу на фоне инцидента в воздушном пространстве Польши является очередным подтверждением того, что любое провокационное сообщение немедленно интерпретируется украинскими властями как инцидент, организованный Россией.
Карасин добавил, что реакция Киева на данный инцидент вновь показывает: украинские власти склонны сразу же приписывать Москве организацию любых провокаций.
Это напоминает антироссийскую шизофрению. Что бы ни произошло неприятного, во всем виновата Россия. Поэтому рекомендация — спокойно проверить факты, выйти с этими фактами. Тогда уже может быть серьезный разговор. А так можно обвинять кого угодно в чем угодно.
После инцидента с нарушением воздушного пространства Польши украинский министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западные страны перехватывать все российские беспилотники и воздушные цели над Украиной в интересах коллективной безопасности Европы.
10 сентября глава польского правительства Дональд Туск сообщил об уничтожении российских БПЛА в воздушном пространстве страны, не предоставив никаких доказательств причастности РФ к инциденту.