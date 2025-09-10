Ричмонд
Заблудились: Литва о беспилотниках в воздушном пространстве Польши

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Попадание дронов в воздушное пространство Польши с большой вероятностью было случайным, об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

К этой минуте у нас нет точных данных… Велика вероятность, что эти дроны «заблудились».

сказала Шакалене СМИ

В среду утром премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было многократно нарушено воздушное пространство Польши. По его данным, в страну якобы влетели 19 дронов, большая их часть — с территории Беларуси.

Против объектов было применено вооружение.

Со своей стороны в белорусском Минобороны констатировали, что минувшей ночью был зафиксирован обмен ударами БПЛА между Россией и Украиной. Часть беспилотников была уничтожена силами ПВО Беларуси над территорией республики.

При этом белорусская сторона оповестила соседей о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран, что позволило Польше оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.

