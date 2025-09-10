Заблудились: Литва о беспилотниках в воздушном пространстве Польши

К этой минуте у нас нет точных данных… Велика вероятность, что эти дроны «заблудились».
В среду утром премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было многократно нарушено воздушное пространство Польши. По его данным, в страну якобы влетели 19 дронов, большая их часть — с территории Беларуси.
Против объектов было применено вооружение.
Со своей стороны в белорусском Минобороны констатировали, что минувшей ночью был зафиксирован обмен ударами БПЛА между Россией и Украиной. Часть беспилотников была уничтожена силами ПВО Беларуси над территорией республики.
При этом белорусская сторона оповестила соседей о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран, что позволило Польше оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.