Эксперт оценил вероятность провокаций на выборах в Молдавии

По его мнению, более надежный вариант — «румынский». «Сразу отменить неудобные результаты выборов, объявить о российском вмешательстве и снять на этом основании лидера гонки. Благо конституционный суд у Санду карманный, а поддержка ЕС не заставит себя ждать», — уточнил эксперт. Он полагает, что есть и более хитроумные варианты, связанные с понижением реального уровня полномочий парламента и правительства и расширением функционала Высшего совета безопасности, контроль над которым находится в руках Санду. «Этот путь сложный и, естественно, юридически небезупречный. Однако, имея в числе своих инструментов конституционный суд, есть шанс пройти между струйками», — подчеркнул Шорников.