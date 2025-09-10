Глава МИД Рыженков прокомментировал ситуацию на границе Беларуси с ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Минске высказался о ситуации на границе Беларуси со странами Евросоюза, передает БелТА.
Глава МИД подчеркнул, что Беларусь и Венгрия сохраняют торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком уровне, несмотря на разного рода трудности. В качестве таких преград глава белорусской дипломатии назвал санкционные проблемы, а также границы между странами, которые «становятся все сложнее».
При этом Рыженков еще назвал причины усложнения ситуации на границе.
— Некоторые не могут отделить свои личные политические амбиции от интересов региона или целых групп стран, — уверен он.
А еще в Минске глава МИД Венгрии Сийярто высказался про высокий риск военной эскалации.