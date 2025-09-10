Ричмонд
Глава МИД Рыженков прокомментировал ситуацию на границе Беларуси с ЕС

Глава МИД Рыженков высказался о ситуации на границе Беларуси с соседними странами ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на заседании белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Минске высказался о ситуации на границе Беларуси со странами Евросоюза, передает БелТА.

Глава МИД подчеркнул, что Беларусь и Венгрия сохраняют торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком уровне, несмотря на разного рода трудности. В качестве таких преград глава белорусской дипломатии назвал санкционные проблемы, а также границы между странами, которые «становятся все сложнее».

При этом Рыженков еще назвал причины усложнения ситуации на границе.

— Некоторые не могут отделить свои личные политические амбиции от интересов региона или целых групп стран, — уверен он.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.

А еще в Минске глава МИД Венгрии Сийярто высказался про высокий риск военной эскалации.

