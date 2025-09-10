Глава МИД Рыженков прокомментировал ситуацию на границе Беларуси с ЕС

Глава МИД подчеркнул, что Беларусь и Венгрия сохраняют торгово-экономическое сотрудничество на очень высоком уровне, несмотря на разного рода трудности. В качестве таких преград глава белорусской дипломатии назвал санкционные проблемы, а также границы между странами, которые «становятся все сложнее».