Рыженков: политики пытаются превратить ЕС в осажденную крепость, и совершенно зря

Министр обратил внимание, что политики Евросоюза, чье мнение превалирует в кабинетах Брюсселя, «все делают для того, чтобы превратить ЕС в некую осажденную крепость». «На самом деле в этом нет никакой необходимости, абсолютно бессмысленная затея с точки зрения обеспечения безопасности, стабильности в регионе. А наоборот, только еще большее нагнетание, эскалация», — уверен он.
Выводы можно делать самостоятельно исходя из объективных данных. Польша заявляет о своем стремлении сформировать в течение нескольких лет самую большую армию в Европе, закупает по всему миру вооружение, причем наступательного характера. В НАТО принимаются решения о доведении необходимых пороговых значений трат на вооруженные цели, на цели милитаризации до 5%, а в некоторых странах до 7% от ВВП. «Каждый третий евро в Литве, Латвии, Польше будет уходить на милитаризацию, покупку вооружений, а не на социальные проекты или инфраструктуру», — заметил министр.
Из того же ряда решение польских властей закрыть границу с Беларусью якобы из-за проведения учения «Запад-2025». Максим Рыженков обратил внимание, что число участников учений в Беларуси около 10 тыс. военнослужащих. Для снижения градуса напряженности Беларусь приняла решение о переносе основных маневров вглубь страны, подальше от границы с ЕС, «чтобы не дай бог кто-то не усмотрел в учениях что-то агрессивное», подчеркнул министр. Более того, для наблюдения за учениями были приглашены представители зарубежных стран, в том числе НАТО.
Одновременно у западных границ Беларуси страны ЕС проводят учения с привлечением 30−40 тыс. военнослужащих и огромной численности вооружений, техники, перебрасываемой из других стран ЕС. «И при этом польская сторона обвиняет нас, что мы своими учениями создаем большую опасность для Польши и других стран Европейского Союза! Либо Польша так не уверена в своих вооруженных силах и считает, что данный расклад — в пользу Беларуси?» — предположил глава МИД.