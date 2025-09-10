Рыженков: политики пытаются превратить ЕС в осажденную крепость, и совершенно зря

Выводы можно делать самостоятельно исходя из объективных данных. Польша заявляет о своем стремлении сформировать в течение нескольких лет самую большую армию в Европе, закупает по всему миру вооружение, причем наступательного характера. В НАТО принимаются решения о доведении необходимых пороговых значений трат на вооруженные цели, на цели милитаризации до 5%, а в некоторых странах до 7% от ВВП. «Каждый третий евро в Литве, Латвии, Польше будет уходить на милитаризацию, покупку вооружений, а не на социальные проекты или инфраструктуру», — заметил министр.