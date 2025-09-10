Касым-Жомарт Токаев наградил Феликса Чисекеди орденом «Достық» I степени

Отношения между Республикой Казахстан и Демократической Республикой Конго развиваются динамичными темпами. Прежде всего, для нас большая честь принимать в Казахстане Президента Феликса Чисекеди с первым государственным визитом. Демократическая Республика Конго — важный и надежный партнер Казахстана на Африканском континенте. Наши двусторонние связи основаны на узах прочной дружбы и взаимного уважения. Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с ДРК в различных сферах. Существуют все предпосылки для придания ему нового импульса. Нас объединяют высокий уровень политической воли, значительный торгово-экономический потенциал, а также общие цели в культурно-гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют итоги сегодняшних переговоров. Мы договорились вывести межгосударственные отношения на новый уровень в духе взаимной поддержки и понимания. Достигнуты важные соглашения, отвечающие интересам обеих стран. Подтверждена готовность дальнейшего укрепления взаимодействия на международной арене. Мы также условились совместно прилагать усилия для обеспечения глобальной безопасности и стабильности. В целом, есть все основания утверждать, что многогранное партнерство между Астаной и Киншасой имеет большой потенциал и широкие перспективы.