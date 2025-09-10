Сийярто: Беларусь — ключевая страна для Венгрии в поставках нефти

Беларусь в этом плане является ключевой страной для Венгрии, 73% объема нефти поступает в Венгрию через Беларусь. В прошлом году более пяти млн тонн, в этом году — около трех млн тонн.
Дипломат отметил, что обеспечить Венгрию энергоресурсами без белорусского транзита невозможно и в очередной раз поблагодарил республику за надежные поставки, а также за то, что она не поднимала плату за транзит в отличие от некоторых стран ЕС.
И сегодня господин министр (глава МИД Беларуси Максим Рыженков — Sputnik) меня заверил в том, что Беларусь и дальше гарантирует транзит нефти в Венгрию.
В тени войны
Венгерский министр также напомнил, что Венгрия уже три с половиной года «живет в тени войны» и чувствует ее последствия на себе.
Мы три с половиной года аргументируем, что нужно прекратить огонь и провести мирные переговоры. Эти три с половиной года нас ругают и поливают грязью, но мы и дальше придерживаемся этой точки зрения и хотим, чтобы мир вернулся в сердце Европы.
По его словам, в Европе сегодня больше тех политиков, которые хотят продолжения войны, а не ее прекращения.
Европа очень сильно ослабла из-за военного конфликта на Украине. Из-за того, что она поддерживает войну, а не мир.