Сийярто: Беларусь — ключевая страна для Венгрии в поставках нефти

МИНСК, 10 сен — Sputnik. Беларусь является ключевой для Венгрии страной с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент Sputnik.

Беларусь в этом плане является ключевой страной для Венгрии, 73% объема нефти поступает в Венгрию через Беларусь. В прошлом году более пяти млн тонн, в этом году — около трех млн тонн.

сказал он на пресс-конференции в Минске по итогам заседания белорусско-венгерской межправкомиссии

Дипломат отметил, что обеспечить Венгрию энергоресурсами без белорусского транзита невозможно и в очередной раз поблагодарил республику за надежные поставки, а также за то, что она не поднимала плату за транзит в отличие от некоторых стран ЕС.

И сегодня господин министр (глава МИД Беларуси Максим Рыженков — Sputnik) меня заверил в том, что Беларусь и дальше гарантирует транзит нефти в Венгрию.

подчеркнул Сийярто

Сийярто: пора вернуться к здравому подходу выстраивания отношений с Беларусью>>>.

В тени войны

Венгерский министр также напомнил, что Венгрия уже три с половиной года «живет в тени войны» и чувствует ее последствия на себе.

Мы три с половиной года аргументируем, что нужно прекратить огонь и провести мирные переговоры. Эти три с половиной года нас ругают и поливают грязью, но мы и дальше придерживаемся этой точки зрения и хотим, чтобы мир вернулся в сердце Европы.

констатировал дипломат

По его словам, в Европе сегодня больше тех политиков, которые хотят продолжения войны, а не ее прекращения.

Европа очень сильно ослабла из-за военного конфликта на Украине. Из-за того, что она поддерживает войну, а не мир.

заключил Петер Сийярто
