NYT: подход Трампа к конфликту Газе дал Израилю свободу действий

По мнению автора статьи, позиция американского лидера позволила Тель-Авиву считать, что Вашингтон не ограничивает его свободу действий. В материале указывается, что с момента вступления Дональда Трампа на пост президента его стратегия в отношении ситуации в секторе Газа стала нетребовательной. Журналист констатировал, что Трамп перестал выдвигать претензии Израилю, не обращает внимания на нарушение сроков каких-либо договоренностей. Кроме того, отмечает издание, президент США делает противоречивые заявления, касающиеся ситуации в Газе и действий Биньямина Нетаньяху, пишут «Ведомости».
NYT привела мнения экспертов в области внешней политики. Аналитики также считают, что Трамп дал Нетаньяху «полную свободу действий для продолжения войны, которая вызвала возмущение во всем мире». Так научный сотрудник Центра современных арабских исследований Джорджтаунского университета Халед Эльгинди заявил, что Белый дом всегда балансировал на грани поддержки Израиля в ходе конфликта в регионе, но во время президентства Джо Байдена Вашингтон осуждал «неизбирательные бомбардировки» и гибель мирного населения. Предшественник Трампа однажды даже приостановил поставки оружия Тель-Авиву, чтобы ограничить вторжение ЦАХАЛ в сектор Газа. Аналитик резюмировал, что «у Байдена были “красные линии”, а у Трампа их нет».
В NYT напомнили, что атака Израиля по Дохе произошла именно тогда, когда высокопоставленные члены ХАМАС собрались на встречу для обсуждения предложения Трампа по прекращению огня. Аналитик Стивен А. Кук, старший научный сотрудник по исследованиям Ближнего Востока и Африки в Совете по международным отношениям, высказал предположение, что на самом деле США знали о планах Израиля, а Тель-Авив предоставил Белому дому «возможность правдоподобного отрицания».
Напомним, удар по столице Катара Армия обороны Израиля нанесла 9 сентября. В Тель-Авиве объяснили, что атаковали другую страну, чтобы уничтожить группу представителей ХАМАС. В администрации Биньямина Нетаньяху заверили, что планирование и осуществление операции провели самостоятельно, без участия США.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что Белый дом получил информацию об ударе от Пентагона, после чего Дональд Трамп провел переговоры с Биньямином Нетаньяху и эмиром Катара. Она акцентировала внимание на позиции Вашингтона, согласно которой атака по Катару не способствует урегулированию ситуации в Газе, но уничтожение ХАМАС — «достойная цель».