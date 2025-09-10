NYT: подход Трампа к конфликту Газе дал Израилю свободу действий

NYT привела мнения экспертов в области внешней политики. Аналитики также считают, что Трамп дал Нетаньяху «полную свободу действий для продолжения войны, которая вызвала возмущение во всем мире». Так научный сотрудник Центра современных арабских исследований Джорджтаунского университета Халед Эльгинди заявил, что Белый дом всегда балансировал на грани поддержки Израиля в ходе конфликта в регионе, но во время президентства Джо Байдена Вашингтон осуждал «неизбирательные бомбардировки» и гибель мирного населения. Предшественник Трампа однажды даже приостановил поставки оружия Тель-Авиву, чтобы ограничить вторжение ЦАХАЛ в сектор Газа. Аналитик резюмировал, что «у Байдена были “красные линии”, а у Трампа их нет».