Туск назвал инцидент с беспилотниками в Польше «масштабной провокацией»

«Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в глубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО», — заявил Сибига, призвав усилить украинские системы ПВО и ужесточить антироссийские санкции.