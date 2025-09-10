СМИ оценили последствия израильского удара по Катару

Удар по лидерам ХАМАС в Катаре в мирное время является драматической эскалацией воинственной позиции Израиля за последний год, в течение которого он наносил авиаудары по Сирии, Ливану и Ирану, пишет агентство Bloomberg. Богатые соседи Катара по Персидскому заливу были возмущены атакой на Доху, где расположена крупнейшая американская военная база на Ближнем Востоке, а также один из крупнейших в мире суверенных фондов национального благосостояния.
Когда Дональд Трамп в мае посетил Доху в рамках регионального турне, он расточал похвалы эмиру шейху Тамиму ибн Хамаду Аль Тани, чья страна предложила американскому лидеру самолет Boeing стоимостью 400 млн долларов и пообещала инвестировать в США 500 млрд долларов через суверенный фонд Qatar Investment Authority.
Действия Израиля осудили ОАЭ, которые пять лет назад нормализовали отношения с Тель-Авивом в соответствии с Соглашениями Авраама, и предупредили Израиль, что его действия будут иметь «чрезвычайно опасные последствия» для региональной безопасности. Саудовская Аравия, которую Дональд Трамп подталкивает к присоединению к Соглашениям Авраама, назвала израильский удар «преступным деянием», а Катар — «вопиющим нарушением всех международных законов и норм». Турция заявила, что этот удар отражает «принятие Израилем терроризма в качестве государственной политики».
Нормализация отношений зашла в тупик.
Бадер Аль-Саиф, доцент Кувейтского университета, считает, что страны Персидского залива должны самостоятельно позаботиться о собственной безопасности, чтобы не стать «еще одной пешкой в руках израильтян, поскольку США не в состоянии выступать гарантом».
Если поддержка США в трудную минуту неочевидна, то их роль и присутствие (в регионе) должны быть поставлены под сомнение.
Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки США по Ближнему Востоку, заявил, что удар Израиля по Дохе укрепит «сложившееся во всем арабском мире мнение о том, что… именно Израиль, а не Иран, является величайшей дестабилизирующей силой в регионе».
Кроме того, столица Катара c 2023 года использовалась для непрямых переговоров между палестинской группировкой и Израилем во время войны в Газе.
Премьер эмирата Мухаммед ибн Абдеррахман Аль Тани в интервью Al Jazeera заявил об обнулении всех договоренностей по прекращению огня в Газе, достигнутых во время переговоров в Катаре.
Мы приложили максимум усилий для обеспечения прекращении огня в секторе Газа, но Израиль сорвал достижение соглашения о прекращении огня. После сегодняшней атаки все договоренности сведены на нет.
Теперь переговоры о прекращении огня обречены, считает Тед Сингер, бывший глава отдела операций на Ближнем Востоке ЦРУ: «Это явно ставит крест на том, чтобы Катар играл какую-либо посредническую роль. Другие страны, такие как Турция, где живут и работают лидеры ХАМАС, вероятно, находятся в состоянии повышенной готовности. Удар (Израиля по Дохе) создал прецедент, когда по столице, где ведутся мирные переговоры, нанесен удар по участникам переговоров о прекращении огня».
Как утверждают осведомленные источники, десятки представителей ХАМАС проживают в Стамбуле и Анкаре. И если Израиль решится атаковать их на территории Турции, это повысит риск прямой конфронтации с Анкарой, полагает Торбьерн Солтведт, главный аналитик по региону MENA в компании Verisk Maplecroft. По его словам, с ростом числа «точек соприкосновения между Израилем и Турцией возрастает риск возникновения еще одной крупной региональной геополитической линии разлома».