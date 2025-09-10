СМИ оценили последствия израильского удара по Катару

Удар по лидерам ХАМАС в Катаре в мирное время является драматической эскалацией воинственной позиции Израиля за последний год, в течение которого он наносил авиаудары по Сирии, Ливану и Ирану, пишет агентство Bloomberg. Богатые соседи Катара по Персидскому заливу были возмущены атакой на Доху, где расположена крупнейшая американская военная база на Ближнем Востоке, а также один из крупнейших в мире суверенных фондов национального благосостояния.