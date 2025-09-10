За выборами в Ростовской области будут следить почти 2500 камер

Об этом сообщает областной Избирком. На Дону на выборах 12,13 и 14 сентября будут открыты свыше 2500 избирательных участках. Их оснастят видеокамерами. Не будут снимать процедуру голосования только в избирательных участках, которые располагаются в стационарах больниц и где голосуют военнослужащие РФ.
«Средства видеофиксации обеспечат контроль за обращением с бюллетенями. В соответствии с законодательством, места хранения сейф-пакетов находятся под круглосуточным наблюдением», — отмечают в областном Избиркоме.
Ранее мы сообщали, что на Дону свыше 250 тысяч человек проголосуют дистанционно.