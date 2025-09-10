Санду выступила в Европарламенте перед полупустым залом — фото в доказательство: Пропагандисты ПАС заявляют, что президенту Молдовы аплодировали стоя — разоблачение фейка

Пропагандисты ПАС продолжают публично позориться.
Вчера, 9 сентября, было опубликовано фото с посылом, что «весь зал стоя аплодировал Санду после выступления в Европарламенте».
Кого на самом деле приветствуют в Европарламенте. Фото: соцсети.
Что в этом фото не так?
Первое, что смущает, отсутствие на снимке самой Санду.
Второй момент — скриншот зала Европарламента в момент, когда Григорьевна выходит на трибуну — людей в зале почти нет.
Санду выступала почти в пустом зале. Фото: соцсети.
Но вот третий момент — общий вид зала во время выступления Санду, где депутатов тоже немного.
Какой вывод мы делаем?
Пропагандисты ПАС соврали, выдав «массовый» снимок за момент «Браво, Санду!».
Для того, чтобы нас не объявили в фейкометсве, мы готовы опубликовать фото с восторженной толпой, но с присутствием на снимке Санду.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Санду и ее партия пойдут на все, чтобы отсрочить свой провал: Почему оппозиция не собирается на многотысячные акции протеста перед выборами в Молдове.
Доживем до 28 сентября, там и посмотрим, кто прав (далее…).
МВД Молдовы считает, что цель оппозиции — истощить полицию: Полицейские должны заниматься своим делом — ловить преступников, а не пенсионеров с плакатами.
О такой вот главной цели акций протеста здоровых сил страны на полном серьезе рассуждала глава МВД Даниела Мисаил-Никитин (далее…).
Запреты на въезд, реклама своей партии, а не страны, убогие выставки: Как в Молдове хоронят еще одну отрасль — туристическую.
Рекламировать красоты нашей родины на международном уровне должны не только сотрудники туристического бизнеса, но и представители всех ветвей власти (далее…).