Социалисты инициировали вотум недоверия главе Минтруда Молдовы Алексею Бузу

Ранее министр, выступая на предвыборной встрече, назвал «быдлом» избирателей, не желающих поддержать правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) на выборах в парламент.
В среду депутаты от оппозиции Владимир Односталко и Алла Дарованная объявили о регистрации вотума недоверия министру Алексею Бузу. При этом Односталко подчеркнул, что такие высказывания министра несовместимы с его должностью.
Государственный служащий не имеет права оскорблять граждан. У господина Бузу есть только один выход — уйти в отставку добровольно, чтобы сохранить хоть какую-то репутацию.
Дарованная добавила, что оппозиционная фракция настаивает на том, чтобы парламент рассмотрел инициативу о вотуме недоверия в срочном порядке. По ее мнению, чиновники от правящей партии используют для агитации служебное положение.
На публике распространяются новые видео, где министр вместе с депутатами PAS участвует в агитации в рабочее время в государственных учреждениях. Это прямое нарушение закона, и мы требуем вмешательства Центральной избирательной комиссии.
Напомним, после публикации скандального видео с высказыванием Бузу, он принес публичные извинения и назвал «ошибкой» то, что он использовал «неподходящее, обидное слово». При этом Бузу заявил, что слова были вырваны из контекста.