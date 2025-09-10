Токио закрывает «Японский центр» во Владивостоке

Деятельность «Японского центра» финансировалась правительством при посредничестве посольства страны в РФ. В структуру организации входили головной офис в Москве (на территории МГУ) и пять филиалов. Меморандумы, которых касается решение РФ, были подписаны правительствами стран в Токио в сентябре 2000 года и во Владивостоке в июне 2003 года. Они регулировали создание и функционирование упомянутых центров на территории России.