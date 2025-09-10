Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токио закрывает «Японский центр» во Владивостоке

В августе его посещали правоохранители.

Источник: PrimaMedia.ru

Правительство Японии приняло решение закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр», функционировавших на территории России больше 20 лет. Один из них работал во Владивостоке. В августе, по данным официального Токио, сотрудники органов внутренних дел России проводили в нем проверки, сообщает ИА PrimaMedia.

О решении прекратить работу всех шести центров, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, передает ТАСС (18+). В качестве причины он назвал нынешнее состояние отношений между Токио и Москвой и «ситуацию внутри России».

Шесть центров находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Во Владивостоке «Японский центр» располагался в ТЦ «Галерея» на Океанском проспекте. Генсекретарь кабинета министров Японии сообщил о двух недавних визитах в него представителей правоохранительных органов.

«Мы осведомлены о том, что 30 июля и 26 августа сотрудники Министерства внутренних дел России посетили японский центр во Владивостоке и провели проверки, включая опрос сотрудников. Правительство настоятельно призывает российскую сторону обеспечить физическую безопасность сотрудников центра и предпринимает необходимые меры для реагирования на ситуацию», — приводит его слова РИА Новости (18+).

«Японский центр» — автономная некоммерческая организация, которая занималась обучением российских специалистов из числа руководителей предприятий и бизнесменов. Филиалы центра способствовали развитию японо-российских отношений через курсы японского языка, бизнес-матчинг и социальные мероприятия.

На их базе проводились лекции и семинары, а наиболее способным слушателям предоставлялась возможность пройти стажировку в Японии.

Деятельность «Японского центра» финансировалась правительством при посредничестве посольства страны в РФ. В структуру организации входили головной офис в Москве (на территории МГУ) и пять филиалов. Меморандумы, которых касается решение РФ, были подписаны правительствами стран в Токио в сентябре 2000 года и во Владивостоке в июне 2003 года. Они регулировали создание и функционирование упомянутых центров на территории России.