Токио закрывает «Японский центр» во Владивостоке

Правительство Японии приняло решение закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр», функционировавших на территории России больше 20 лет. Один из них работал во Владивостоке. В августе, по данным официального Токио, сотрудники органов внутренних дел России проводили в нем проверки, сообщает ИА PrimaMedia.
О решении прекратить работу всех шести центров, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, передает ТАСС (18+). В качестве причины он назвал нынешнее состояние отношений между Токио и Москвой и «ситуацию внутри России».
Шесть центров находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Во Владивостоке «Японский центр» располагался в ТЦ «Галерея» на Океанском проспекте. Генсекретарь кабинета министров Японии сообщил о двух недавних визитах в него представителей правоохранительных органов.
«Мы осведомлены о том, что 30 июля и 26 августа сотрудники Министерства внутренних дел России посетили японский центр во Владивостоке и провели проверки, включая опрос сотрудников. Правительство настоятельно призывает российскую сторону обеспечить физическую безопасность сотрудников центра и предпринимает необходимые меры для реагирования на ситуацию», — приводит его слова РИА Новости (18+).
«Японский центр» — автономная некоммерческая организация, которая занималась обучением российских специалистов из числа руководителей предприятий и бизнесменов. Филиалы центра способствовали развитию японо-российских отношений через курсы японского языка, бизнес-матчинг и социальные мероприятия.
На их базе проводились лекции и семинары, а наиболее способным слушателям предоставлялась возможность пройти стажировку в Японии.
Деятельность «Японского центра» финансировалась правительством при посредничестве посольства страны в РФ. В структуру организации входили головной офис в Москве (на территории МГУ) и пять филиалов. Меморандумы, которых касается решение РФ, были подписаны правительствами стран в Токио в сентябре 2000 года и во Владивостоке в июне 2003 года. Они регулировали создание и функционирование упомянутых центров на территории России.