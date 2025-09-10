Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проведет прямой эфир

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем канале мессенджера MAX анонсировал собственный прямой эфир в социальных сетях.
Во вторник, 16 сентября, глава региона ответит на вопросы, волнующие жителей края. Начало эфира в 18:00.
«Вопросы традиционно позволит нам собрать “Яндекс-форма”. Формулируйте, предлагайте, ставьте определенные задачи. Сможем все это обсудить 16 сентября. Самые содержательные и необходимые предложения будем учитывать в рамках формирования краевого бюджета на предстоящую трехлетку», — отметил Котюков в видеообращении.
Вопросы главе региона можно направить через специальную форму. Эфир запланирован в телеграм-канале губернатора и на странице VK.