Кремль ответил на обвинения Польши из-за дронов

Польша поднимала истребители и активизировала работу систем ПВО на фоне воздушной тревоги, которая ночью звучала на всей территории Украины. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что дроны в польском воздушном пространстве обнаружили системы ПВО Patriot с помощью своих радаров, но не открыли огонь по ним. Туск в ходе выступления в польском Сейме заявил, что «значительная часть» аппаратов прилетела со стороны Белоруссии, что могло произойти «по ошибке, из-за дезориентации дронов или провокаций».