Кремль ответил на обвинения Польши из-за дронов

Руководство ЕС и НАТО «ежедневно обвиняют Россию в провокации», чаще всего не пытаясь представить аргументацию, обратил внимание пресс-секретарь президента. Он добавил, что этот вопрос вне компетенция Кремля и является прерогативой Минобороны.
Польский премьер Дональд Туск утром 10 сентября сообщил, что военные сбили БПЛА, которые «представляли прямую угрозу». Он назвал появление беспилотников на территории страны провокацией и заявил, что дроны были российскими. В связи с этим временный поверенный в делах России Андрей Ордаш был вызван в МИД. Дипломат назвал бездоказательными обвинения Варшавы в адрес Москвы, со слов Ордаша, «дроны летели со стороны Украины».
Польша поднимала истребители и активизировала работу систем ПВО на фоне воздушной тревоги, которая ночью звучала на всей территории Украины. Reuters со ссылкой на источник сообщал, что дроны в польском воздушном пространстве обнаружили системы ПВО Patriot с помощью своих радаров, но не открыли огонь по ним. Туск в ходе выступления в польском Сейме заявил, что «значительная часть» аппаратов прилетела со стороны Белоруссии, что могло произойти «по ошибке, из-за дезориентации дронов или провокаций».
Министерство обороны Белоруссии заявило, что предупредило польских коллег о направлявшихся в сторону страны дронов, которые могли «потерять курс» из-за воздействия средств РЭБ. Белорусские военные сбили несколько «заблудившихся» БПЛА.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас усомнилась, что беспилотники оказались над Польшей «случайно». Президент Франции Эмманюэль Макон назвал произошедшее эскалацией и возложил ответственность на Россию, а премьер Британии Кир Стармер заявил, что «вопиющее, бепспрецедентное» и "чрезвычайно безответственное нарушение воздушного пространства Польши вызывает глубокую обеспокоенность.
Польша попросила применить ст. 4 Устава НАТО о проведении консультаций, поскольку стране нужна поддержка альянса, заявил Туск. В альянсе, по данным Reuters, не считают прилет беспилотников нападением.