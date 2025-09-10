Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: глава ЕК призвала к приостановке поддержки Израиля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в необычно жесткой речи перед депутатами Европарламента в Страсбурге заявила, что ЕС приостановит «двустороннюю поддержку» Израиля и частично торговые аспекты Соглашения об ассоциации с Тель-Авивом.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В своем выступлении фон дер Ляйен осудила «искусственный голод», созданный Израилем в Газе и «явную попытку» Тель-Авива «подорвать решение о создании двух государств». Она также назвала неспособность Европы найти ответ на действия Израиля «болезненной», передает европейское агентство Euronews*.

Глава Еврокомиссии предложила «приостановить поддержку Израиля» и «все выплаты» стране, за исключением проектов гражданского общества.

Она также призвала к частичной приостановке действия Соглашения об ассоциации Европейского союза с Израилем «в отношении мер, связанных с торговлей». Ранее ЕС согласился пересмотреть это соглашение, которое было подписано в 1995 году, в ответ на продолжающиеся действия Израиля в Газе. Кроме того, глава европейский дипломатии Кая Каллас представила десять вариантов введения санкций против Израиля, а недавно Еврокомиссия предложила частично отстранить Израиль от участия в европейской программе исследований и инноваций Horizon.

Однако, как подчеркивает издание, достичь консенсуса в отношении Израиля будет крайне трудно из-за глубоких разногласий в Европе, где некоторые страны стремятся сохранить свои отношения с Тель-Авивом.

Для приостановления действия торговой части Соглашения об ассоциации потребуется квалифицированное большинство, но такие крупные страны, как Германия или Италия, вряд ли поддержат этот шаг, говорится в статье.

Я понимаю, что добиться большинства голосов будет трудно. Но мы все должны взять на себя ответственность.

Урсула фон дер Ляйен
глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен также пообещала ввести санкции в отношении «израильских министров-экстремистов» и «поселенцев, прибегающих к насилию». Euronews* напоминает, что ряд европейских стран, включая Швецию и Нидерланды, уже ввели санкции против Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, двух израильских министров, которые неоднократно подстрекали к насилию против палестинцев на оккупированном Западном берегу. Более того, ЕС ввел санкции против лиц и организаций, «ответственных за серьезные и систематические нарушения прав палестинцев на Западном берегу», пишет издание.

* Роскомнадзор ограничил доступ к материалам Euronews на территории России

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше