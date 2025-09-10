СМИ: глава ЕК призвала к приостановке поддержки Израиля

Она также призвала к частичной приостановке действия Соглашения об ассоциации Европейского союза с Израилем «в отношении мер, связанных с торговлей». Ранее ЕС согласился пересмотреть это соглашение, которое было подписано в 1995 году, в ответ на продолжающиеся действия Израиля в Газе. Кроме того, глава европейский дипломатии Кая Каллас представила десять вариантов введения санкций против Израиля, а недавно Еврокомиссия предложила частично отстранить Израиль от участия в европейской программе исследований и инноваций Horizon.