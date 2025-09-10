СМИ: глава ЕК призвала к приостановке поддержки Израиля

В своем выступлении фон дер Ляйен осудила «искусственный голод», созданный Израилем в Газе и «явную попытку» Тель-Авива «подорвать решение о создании двух государств». Она также назвала неспособность Европы найти ответ на действия Израиля «болезненной», передает европейское агентство Euronews*.
Она также призвала к частичной приостановке действия Соглашения об ассоциации Европейского союза с Израилем «в отношении мер, связанных с торговлей». Ранее ЕС согласился пересмотреть это соглашение, которое было подписано в 1995 году, в ответ на продолжающиеся действия Израиля в Газе. Кроме того, глава европейский дипломатии Кая Каллас представила десять вариантов введения санкций против Израиля, а недавно Еврокомиссия предложила частично отстранить Израиль от участия в европейской программе исследований и инноваций Horizon.
Для приостановления действия торговой части Соглашения об ассоциации потребуется квалифицированное большинство, но такие крупные страны, как Германия или Италия, вряд ли поддержат этот шаг, говорится в статье.
Я понимаю, что добиться большинства голосов будет трудно. Но мы все должны взять на себя ответственность.
Фон дер Ляйен также пообещала ввести санкции в отношении «израильских министров-экстремистов» и «поселенцев, прибегающих к насилию». Euronews* напоминает, что ряд европейских стран, включая Швецию и Нидерланды, уже ввели санкции против Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, двух израильских министров, которые неоднократно подстрекали к насилию против палестинцев на оккупированном Западном берегу. Более того, ЕС ввел санкции против лиц и организаций, «ответственных за серьезные и систематические нарушения прав палестинцев на Западном берегу», пишет издание.
* Роскомнадзор ограничил доступ к материалам Euronews на территории России