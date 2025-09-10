Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 10 сентября: главное

В среду представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Казаков/ТАСС

Отправка иностранных войск на Украину чревата «страшными последствиями», но не все страны это понимают.

Кремлю не известно, чтобы кто-то из «коалиции желающих» отказался от идеи отправки войск на Украину.

Мне единственное, что известно, что 26 стран на встрече в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента на Украину, 26 стран. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Поэтому я не знаю каких-то изменений в этой композиции.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль не стал комментировать инцидент с БПЛА над Польшей, переадресовав вопросы в Минобороны.

Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В Кремль не поступали запросы со стороны руководства Польши о контактах по поводу ночной атаки беспилотников на польскую территорию.

У РФ нет данных, что ситуация в Непале является следствием внешнего вмешательства. В Кремле считают, что ситуация в этой стране «фактически вышла из-под контроля».

Россия надеется на восстановление порядка в Непале и обеспечение безопасности российских туристов.

Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и работает в Кремле. 10 сентября глава государства проведет встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

