Отправка иностранных войск на Украину чревата «страшными последствиями», но не все страны это понимают.
Кремлю не известно, чтобы кто-то из «коалиции желающих» отказался от идеи отправки войск на Украину.
Мне единственное, что известно, что 26 стран на встрече в Париже говорили о своей готовности присоединиться к отправке контингента на Украину, 26 стран. Я не располагаю информацией, что какая-то из этих стран изменила свою позицию. Вместе с тем целый ряд стран сразу же заявили о том, что они ни в коем случае не будут принимать в этом участие. Поэтому я не знаю каких-то изменений в этой композиции.
Кремль не стал комментировать инцидент с БПЛА над Польшей, переадресовав вопросы в Минобороны.
Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию.
В Кремль не поступали запросы со стороны руководства Польши о контактах по поводу ночной атаки беспилотников на польскую территорию.
У РФ нет данных, что ситуация в Непале является следствием внешнего вмешательства. В Кремле считают, что ситуация в этой стране «фактически вышла из-под контроля».
Россия надеется на восстановление порядка в Непале и обеспечение безопасности российских туристов.
Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи и работает в Кремле. 10 сентября глава государства проведет встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.