Глава Екатеринбурга поручил себе эвакуироваться

Екатеринбургским чиновникам устроят регулярные антитеррористические учения.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении регулярных антитеррористических учений для сотрудников мэрии и районных администраций. Судя по документу, в тренировках будет участвовать и сам градоначальник.

Согласно документу, с которым ознакомился ЕАН, в ходе учений станут отрабатываться действия чиновников «при угрозе совершения или совершении террористического акта». В тренировках должны участвовать все без исключения подразделения городской администрации. На учениях, в том числе, будет отрабатываться эвакуация людей из зданий, подведомственных мэрии.

Сами тренировки запланировано проводить раз в полгода. Аналогичные учения должны проходить в муниципальных учреждениях, которые подчинены администрации города. Контролировать исполнение этого постановления будет лично Орлов.