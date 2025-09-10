«Демонстрируют свое истинное лицо». Глава МИД Беларуси сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью направлено против простого народа

Министр иностранных дел Максим Рыженков прокомментировал закрытие Польшей границы с Беларусью с 11 сентября, пишет БелТА.
Прежде всего, Рыженков обратил внимание на беспочвенность опасений польских властей из-за учений «Запад — 2025», со ссылкой на которые Варшава приняла решение закрыть границу с Беларусью.
Напомним, российско-белорусские учения «Запад — 2025» пройдут с 12 по 16 сентября. Ранее Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.
— И при этом польская сторона обвиняет нас, что мы своими учениями создаем большую опасность для Польши и других стран Европейского союза! Либо Польша так не уверена в своих Вооруженных силах и считает, что данный расклад — в пользу Беларуси? — риторически заметил глава белорусской дипломатии.
Резюмируя, глава МИД назвал решение польских властей антинародным шагом в отношении простых граждан.
— Этот шаг направлен против простых людей, которые заблаговременно для себя определили маршруты поездок к родственникам, близким, с туристической целью, — указал он.
И также подметил, что такими поступками власти Польши демонстрируют простым белорусам и полякам свое истинное лицо, подрывают имидж своего государства.
И также Рыженков сказал, что просила польская сторона у Беларуси перед закрытием границы. Еще глава МИД прокомментировал ситуацию на границе Беларуси с ЕС.
Также пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.