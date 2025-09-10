Олигарх Плахотнюк может быть доставлен в Молдову в преддверии парламентских выборов — 25 сентября — пишет t.me/rusputnikmd_2.
По главы МВД Даниелы Мисаил Никитин, это предварительная дата экстрадиции и уже зарезервированы билеты для команды, которая отправится за олигархом в Грецию.
«Ожидаются последние подтверждения о авиарейсе, потому и говорю, что это предварительные данные», — уточнила Мисаил-Никитин.
Отвечая на вопрос, почему аж 25 сентября, министр отметила, что авиакомпании предлагали только такие поздние даты из-за множества организационных вопрос для подобных рейсов.
