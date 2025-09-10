Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просили снизить градус антипольских настроений». Глава МИД Рыженков сказал, что просила польская сторона у Беларуси перед закрытием границы

Глава МИД сказал, что хотела Польша от Беларуси перед закрытием границы.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженков рассказал, что хотели представители Польши от Беларуси перед решением о закрытии границы, пишет БелТА.

Так, глава белорусской дипломатии рассказал, что ранее польские представители на переговорах с белорусскими просили снизить в СМИ градус антипольских настроений. И отметил, что сделать это усилиями белорусской стороны при нынешней ситуации стало просто невозможным.

— Вы же сами создаете повод, который позволяет нашим гражданам так думать. Вот очередной повод, — констатировал министр иностранных дел Беларуси.

Также глава МИД Беларуси сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью направлено против простого народа: «Демонстрируют свое истинное лицо».

Еще глава МИД Рыженков прокомментировал ситуацию на границе Беларуси с ЕС.

Также пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.