«Просили снизить градус антипольских настроений». Глава МИД Рыженков сказал, что просила польская сторона у Беларуси перед закрытием границы

Министр иностранных дел Максим Рыженков рассказал, что хотели представители Польши от Беларуси перед решением о закрытии границы, пишет БелТА.
Так, глава белорусской дипломатии рассказал, что ранее польские представители на переговорах с белорусскими просили снизить в СМИ градус антипольских настроений. И отметил, что сделать это усилиями белорусской стороны при нынешней ситуации стало просто невозможным.
— Вы же сами создаете повод, который позволяет нашим гражданам так думать. Вот очередной повод, — констатировал министр иностранных дел Беларуси.
Также глава МИД Беларуси сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью направлено против простого народа: «Демонстрируют свое истинное лицо».
Еще глава МИД Рыженков прокомментировал ситуацию на границе Беларуси с ЕС.
Также пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью.
