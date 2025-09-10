НАТО применила статью 4 после инцидента с БПЛА в Польше

Статьи 4 и 5 Североатлантического договора определяют действия стран НАТО в случае, если какой-либо из них угрожает опасность, а также порядок коллективной обороны блока. Согласно положениям статей, угроза одной стране НАТО воспринимается как нападение на всех членов альянса. В то же время в документе не указывается, что именно НАТО может воспринять как нападение или угрозу, поэтому устанавливается механизм консультаций для выработки ответа.