НАТО применила статью 4 после инцидента с БПЛА в Польше

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс по запросу Польши активировал применение статьи 4 Североатлантического договора и приступил к консультациям в связи с проникновением БПЛА в польское воздушное пространство. Об этом сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

Источник: Reuters

«НАТО применила статью 4 Североатлантического договора», — сказал он.

Статьи 4 и 5 Североатлантического договора определяют действия стран НАТО в случае, если какой-либо из них угрожает опасность, а также порядок коллективной обороны блока. Согласно положениям статей, угроза одной стране НАТО воспринимается как нападение на всех членов альянса. В то же время в документе не указывается, что именно НАТО может воспринять как нападение или угрозу, поэтому устанавливается механизм консультаций для выработки ответа.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше