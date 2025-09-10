Акорда про слова Токаева о женщинах: Некоторые восприняли как упрек, но смысл совсем иной

«Послание президента народу Казахстана охватило широкий спектр вопросов: от жилищно-коммунальной сферы до сельского хозяйства, цифровизации, водной отрасли, образования, спорта и многого другого. Особое внимание было уделено соблюдению принципа “Закон и Порядок” как фундаментальной основе государства. В Послании президент призвал граждан проявлять “нулевую терпимость” в отношении любых правонарушений. При этом Глава государства отметил, что “к сожалению, среди них (тех, кто нарушает общественный порядок), есть и женщины”. Некоторые восприняли это как упрек, но смысл совсем иной. Ведь если и женщины, издревле олицетворяющие красоту, хрупкость и гармонию, начали вовлекаться в скандалы, значит, кризис культуры поведения приобрел действительно серьезный характер», — заявили в пресс-службе Акорды в среду.
В Акорде подчеркнули, что «это не упрек, а призыв ко всем, вне зависимости от пола, возраста и происхождения, вернуть в наше общество уважительную культуру общения, отказавшись от грубости и агрессии».
«Случаи проявления неуважения друг к другу, свидетелями которых мы становимся все чаще и чаще на дорогах, в очередях, на вокзалах и в самолетах, в других местах, не должны становиться частью нашего менталитета. Поэтому суть сказанных слов заключается в формировании этики, культуры взаимоотношений, проявлении чувства такта и взаимоуважения. И эта задача ни в коем случае не возлагается только на женские плечи. Это задача всего нашего общества», — говорится в сообщении.
В Акорде добавили, что ни для кого не новость, что президент неизменно уделяет особое внимание защите прав женщин и детей.
«Разумеется, грубость и провокации в их адрес со стороны мужчин недопустимы по умолчанию. И для того, чтобы пресечь подобные факты, Президент инициировал немало новшеств, в том числе и на законодательном уровне. И все меры в этом направлении являются системными и непрерывными. К примеру, по инициативе президента была законодательно закреплена женская квота в партийных списках и при распределении депутатских мандатов. В 2021 году глава государства подписал закон, отменивший трудовую дискриминацию женщин. До полутора лет увеличен срок выплаты пособия по уходу за ребенком. В МВД создано отдельное управление по защите женщин от насилия. Введена специализация женщин-следователей. Во всех регионах открыты Центры поддержки семьи, создан контакт-центр службы 111. В 2024 году принят закон, усиливший ответственность за насилие в отношении женщин и детей. В этом году введена уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате этих мер значительно снизилось количество случаев семейно-бытового насилия.
«Число преступлений, связанных с посягательствами на права женщин, за пять лет сократилось в два раза. И это только часть инициатив главы государства, реализованных за последние годы. Но даже из вышеперечисленного очевидно, что президент не на словах, а на деле с искренней заботой и вниманием относится к женщинам и детям», — подчеркнули в Акорде.
Напомним, 8 сентября, выступая с посланием народу Казахстана, Токаев раскритиковал ситуацию с агрессивным поведением граждан.