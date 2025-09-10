Акорда про слова Токаева о женщинах: Некоторые восприняли как упрек, но смысл совсем иной

«Разумеется, грубость и провокации в их адрес со стороны мужчин недопустимы по умолчанию. И для того, чтобы пресечь подобные факты, Президент инициировал немало новшеств, в том числе и на законодательном уровне. И все меры в этом направлении являются системными и непрерывными. К примеру, по инициативе президента была законодательно закреплена женская квота в партийных списках и при распределении депутатских мандатов. В 2021 году глава государства подписал закон, отменивший трудовую дискриминацию женщин. До полутора лет увеличен срок выплаты пособия по уходу за ребенком. В МВД создано отдельное управление по защите женщин от насилия. Введена специализация женщин-следователей. Во всех регионах открыты Центры поддержки семьи, создан контакт-центр службы 111. В 2024 году принят закон, усиливший ответственность за насилие в отношении женщин и детей. В этом году введена уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку», — сказано в сообщении.