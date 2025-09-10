Ричмонд
Литва высказалась о закрытии границы с Беларусью на фоне решения Польши

МИД Литвы сказал, что будет происходить в погранпунктах на фоне решения Польши о закрытии границ.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы высказались о закрытии погранпунктов на границе с Беларусью на фоне решения Польши, пишет БелТА.

В частности, в МИД Литвы заявили, что на данный момент на фоне решения Польши все же литовское правительство не планирует закрывать два действующих погранперехода на границе с Беларусью.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что на период проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2025» литовские службы будут переведены в режим повышенной готовности. В частности, речь идет о подразделениях МВД и Службе охраны государственной границы.

— Контроль на границе усилен, в том числе в пунктах пропуска, — прокомментировал министр иностранных дел Литвы Владислав Кондратович.

Кроме усиленного наблюдения за границей литовская сторона увеличит количество патрулей. Но также глава литовского МИД высказался и о вероятности закрытия границы с Беларусью.

— При изменении обстоятельств могут быть приняты более жесткие решения, — предупредил Кондратович.

Ранее уже стало известно, что Литва усилит контроль на границе с Беларусью и Россией из-за учений «Запад-2025».

Тем временем глава МИД Рыженков сказал, что просила польская сторона у Беларуси перед закрытием границы. Еще глава МИД Беларуси сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью направлено против простого народа.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.

Кроме того, пограничники назвали ситуацию за сутки с небольшим до закрытия Польшей границы с Беларусью.