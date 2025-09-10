Ричмонд
В НАТО рассказали, как самолеты 4 стран сбивали беспилотники в Польше

Самолеты четырех стран участвовали в обезвреживании беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Трансляцию обращения опубликовала пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в соцсети Х.

Источник: РБК

По словам Рютте, среди них были польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер Дональд Туск заявил, что дроны были российскими.

После инцидента Польша закрыла четыре аэропорта, в том числе варшавский — имени Фредерика Шопена.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе сообщило, что НАТО не считает нарушение беспилотниками воздушного пространства Польши нападением на республику.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше