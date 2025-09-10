В НАТО рассказали, как самолеты 4 стран сбивали беспилотники в Польше

По словам Рютте, среди них были польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер Дональд Туск заявил, что дроны были российскими.
После инцидента Польша закрыла четыре аэропорта, в том числе варшавский — имени Фредерика Шопена.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе сообщило, что НАТО не считает нарушение беспилотниками воздушного пространства Польши нападением на республику.
