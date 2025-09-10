Глава МИД Рыженков назвал интерес Беларуси при разрешении украинского конфликта

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, какое решение украинского конфликта интересует Минск, сообщает БелТА.
Так, глава белорусской дипломатии подчеркнул, что позиция Минска по конфликту Украины остается однозначной.
— Надо остановить гибель людей и договариваться, — заявил глава МИД белорусскую позицию.
Также Рыженков отметил, что и позиция венгерской стороны по разрешению украинского конфликта является аналогичной.
Еще министр иностранных дел уточнил, какое решение по украинскому конфликту интересует Беларусь. Заметив, что это также — в интересах всей Европы.
— Нас интересует не краткосрочное перемирие, некое временное прекращение огня, а скорейшее установление стабильного долгосрочного мира, которое должно стать залогом успешного будущего для всей Европы, — прокомментировал Максим Рыженков.
Глава МИД отметил, что Минск много лет, выступая с мирными инициативами на разного рода площадках, обращает внимание международной общественности на то, что необходима совместная работа, чтобы восстановить архитектуру европейской безопасности.
А резюмируя, констатировал еще, что Беларусь стремится к тому, чтобы европейское пространство было подлинно независимым, добрососедским, экономически развитым, духовно богатым и культурно многогранным.
Еще глава МИД Рыженков прокомментировал ситуацию на границе Беларуси с ЕС. Кроме того, Рыженков сказал, что просила польская сторона у Беларуси перед закрытием границы. Еще Рыженков сказал, что закрытие Польшей границы с Беларусью направлено против простого народа.