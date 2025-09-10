Губернатор Красноярского края проведет прямой эфир и ответит на вопросы жителей

Мероприятие запланировано на 16 сентября и начнется в 18:00 по местному времени. Как сообщил глава региона в своем видеообращении в мессенджере MAX, формат прямого эфира позволит обсудить ключевые проблемы и задачи, стоящие перед краем. Особое внимание будет уделено предложениям, которые могут быть учтены при формировании краевого бюджета на предстоящую трехлетку.