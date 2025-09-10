Ричмонд
Губернатор Красноярского края проведет прямой эфир и ответит на вопросы жителей

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков анонсировал проведение прямого эфира, в ходе которого ответит на актуальные вопросы жителей региона.

Мероприятие запланировано на 16 сентября и начнется в 18:00 по местному времени. Как сообщил глава региона в своем видеообращении в мессенджере MAX, формат прямого эфира позволит обсудить ключевые проблемы и задачи, стоящие перед краем. Особое внимание будет уделено предложениям, которые могут быть учтены при формировании краевого бюджета на предстоящую трехлетку.

«Вопросы традиционно позволит нам собрать “Яндекс-форма”. Формулируйте, предлагайте, ставьте определенные задачи. Сможем все это обсудить 16 сентября. Самые содержательные и необходимые предложения будем учитывать в рамках формирования краевого бюджета», — подчеркнул Котюков.

Жители края могут направлять свои вопросы через специальную онлайн-форму. Трансляция будет проводиться одновременно в официальном телеграм-канале губернатора и на его странице в социальной сети ВКонтакте.